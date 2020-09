Alessandro Nesta ha detto no alla Juve e ad Andrea Pirlo. L'ex centrale non raggiungerà l’amico in bianconero. Anzi, ha voluto mettere fine alle voci di una collaborazione tra i due campioni del mondo, essendo alla guida del Frosinone. In merito al suo futuro in conferenza stampa ha detto: “Io con Andrea ho un rapporto speciale, siamo amici da tempo. Ma basta così. Io voglio fare l’allenatore di prima squadra”. Nesta sceglie Frosinone, niente Juve per lui. Dal canto suo i bianconeri avevano già comunicato lo staff completo al fianco di Pirlo.