Lo scudetto è roba del Napoli. Il gruppo di Luciano Spalletti ha imposto un ritmo forsennato a cui nessuno ha saputo resistere. Né la seconda in classifica di oggi, quindi l'Inter. Né la seconda in classifica del campo, quindi la Juve, come ribadito a più riprese da Max Allegri. In ogni caso, entrambe, lontane anzi lontanissime dal Napoli. Eppure proprio Juventus e Inter rimangono le squadre con l'organico più pesante e non solo sulla carta. Almeno per quel che riguarda il monte ingaggi, sono sempre loro le società con la spesa maggiore: Juve con 158 milioni circa e Inter con 127 circa. Il dato che più impressiona è però un altro e aumenta ulteriormente le riflessioni sull'effettivo rendimento di queste due squadre, al netto di tutti quegli infortuni che soprattutto in casa Juve hanno condizionato e non poco il cammino in campionato, specialmente nella prima parte di stagione. Sia che si guardi lo stipendio lordo (primo Dusan Vlahovic) che quello netto (domina Romelu Lukaku), nella top ten (allargata) dei calciatori più pagati della serie A ci sono solo elementi di Juve e Inter (fonte Calcio e Finanza).Quali? Scoprili in gallery