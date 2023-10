La Juve se vince contro il Verona va, almeno per una notte, da sola prima in classifica. Di questo ha parlato Allegri in conferenza stampa: "Non è questione di cosa vorrebbe dire. E' questione che nessuno vuol ricacciare indietro la parola Scudetto. Il calcio è fatto di momenti, ma bisogna essere realisti. Stiamo lavorando bene, bisogna migliorare e lavorare quotidianamente per migliorare. La Juventus ha un futuro e bisogna consolidare questo futuro facendo crescere la squadra."