Il ritorno di Alvaro Morata. Prende quota l'ipotesi di una nuova avventura a Torino per l'attaccante spagnolo. Il centravanti dell'Atletico Madrid potrebbe essere, per la seconda volta in carriera, il numero 9 della Juve, ponendo fine a una vicenda che dura ormai da settimane. Una pista concreta, che spinge a rivedere i suoi numeri bianconeri, ricordati da Opta. Così:



43 - Nel suo periodo alla Juventus - dal 2014/15 al 2015/16 - nessun giocatore bianconero ha preso parte a più gol di Álvaro Morata considerando tutte le competizioni: 43 (27 reti e 16 assist), al pari di Paul Pogba. InnaMorata.