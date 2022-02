Quella di domani sera tra Juventus e Verona non sarà una gara del tutto scontata per i bianconeri, anzi. Gli ultimi precedenti hanno infatti sorriso agli scaligeri che, non perdono contro la Vecchia Signora da 4 partite e che faranno il possibile per allungare ulteriormente questa striscia. Ma entrambe le squadre dovranno fare parecchia attenzione soprattutto nei minuti finali, perche stando ai dati raccolti bianconeri e gialloblù sono le due squadre che a pari merito hanno totalizzato più punti in Serie A nell'ultimo quarto d'ora di gioco. 7 infatti sono i punti portati a casa dalle due squadre.