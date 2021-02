Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Lazio a Pressing, soffermandosi anche sul paragone con la Juventus: “L’Inter è la squadra più forte del campionato e ora potrà sfruttare tutti i prossimi giorni della settimana per allenarsi. Ma voglio soffermarmi su una questione: nel centrocampo dei nerazzurri, visto con la Lazio, nessuno dei centrocampisti della Juventus giocherebbe titolare. Arthur farebbe tribuna. In questo campionato, secondo me, non c’è una rosa più completa di quella di Antonio Conte”.