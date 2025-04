Nessuno come Timothy Weah nella Juventus

Getty Images

Un traguardo importante è alle porte per Timothy Weah. L’esterno della Juventus si prepara infatti a disputare la sua 150ª partita nei cinque maggiori campionati europei, confermando una crescita continua e una presenza ormai consolidata nel calcio di alto livello.In questa stagione di Serie A, Weah ha trovato una nuova dimensione, dimostrandosi spesso decisivo soprattutto tra le mura amiche. Dei cinque gol realizzati in campionato, tutti arrivati in questa annata, ben quattro sono stati segnati all’Allianz Stadium. Nessun altro compagno di squadra ha fatto meglio di lui nelle partite interne del 2024/25.

Un dato che sottolinea l'importanza dell'esterno statunitense nelle gare casalinghe, dove la sua velocità, tecnica e capacità di inserirsi senza palla si sono rivelate armi fondamentali per la Juventus.Mentre si avvicina a questa cifra simbolica, Weah guarda al futuro con ambizione, deciso a diventare un punto fermo nel progetto bianconero e a migliorare ancora il suo contributo in zona gol. La Juventus, impegnata nella corsa ai primi posti della Serie A e nelle sfide decisive della stagione, potrà contare su un giocatore in crescita e sempre più decisivo nei momenti che contano.