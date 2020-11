88,29% di passaggi riusciti per la Juventus, nessuna squadra in Serie A ha una percentuale migliore della squadra di Pirlo. I bianconeri impostano da dietro e la nuova filosofia della squadra è quella di fare un calcio offensivo basato sul giro-palla e sul possesso. Mai buttare via il pallone è il diktat del nuovo allenatore, che deve ancora sistemare qualche ingranaggio per poter decollare. Troppi alti e bassi per questa Juve, che nonostante il primato ancora non convince.