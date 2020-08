Nessuno come Dybala: "A partire dal suo arrivo in bianconero (dal 2015/16) - riporta Opta - Paulo Dybala è il giocatore della Juventus che ha segnato più reti in tutte le competizioni (95)”. Un dato che la dice lunga sull'importanza dell'argentino in campo. Gol e non solo per Paulo, spesso decisivo anche con una giocata vincente o con l'assist decisivo. Di fronte a un'offerta da 100 milioni la Juve potrebbe valutare il suo futuro; per ora, però, Dybala è l'uomo in più dei bianconeri.