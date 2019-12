Paulo Dybala è la carta in più quando la Juventus gioca in trasferta. Con la magia di Marassi, 4 dei 5 gol in campionato l'argentino li ha segnati lontano dall'Allianz Stadium: è il miglior marcatore della squadra fuori casa. Quello di ieri è stato il settimo centro in Serie A alla Sampdoria, che è la squadra contro la quale ha segnato più reti. Quest'anno in 15 presenze in campionato ha già eguagliato il numero di gol dell'anno scorso.