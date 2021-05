5









La mancata sanzione da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Fabio Paratici, che nell'intervallo di Udinese-Juventus è sceso a bordocampo per protestare con l'arbitro Chiffi, ha scatenato le polemiche da parte dei tifosi avversari. Sui social è scattato il botta e risposta con gli juventini, che hanno risposto a tono ricordando - con tanto di foto - quando era Oriali a scendere in campo e prendersela con gli arbitri.



