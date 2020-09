Secondo quanto riporta La Nazione, sul tavolo della Fiorentina non sono arrivate offerte per Federico Chiesa. Zero, nessuna. Nonostante il giocatore piaccia molto alla Juventus che non l'ha mollato da un anno ad oggi, l'arrivo di Kulusevski ha un po' raffreddato la pista. Un anno i bianconeri avevano già l'accordo con il giocatore ma il presidente Commisso, appena arrivato, bloccò tutto. Oggi la situazione è cambiata e per il gioiello classe '97 si avvicina l'opzione del rinnovo del contratto, posticipando così la cessione di un anno.