Dal sito Juventus.com:

"La Juventus è la prima squadra italiana a segnare tre gol al Barcellona fuori casa in competizioni UEFA (in campo neutro ci è riuscito il Milan nella finale del 1994). Era da maggio 2013 (0-3 contro il Bayern Monaco) che i blaugrana non perdevano una gara casalinga di Champions League con un margine di almeno tre gol.



GLI ALTRI FACTS



La Juventus ha chiuso come prima il suo girone in quattro delle ultime cinque edizioni di Champions League.



Il Camp Nou è lo stadio in cui Cristiano Ronaldo ha segnato più gol in trasferta in carriera (14 reti); questo nelle sue ultime 13 gare contro il Barcellona al Camp Nou considerando tutte le competizioni. In totale ieri è arrivato a 20 reti al Barça, segnando le prime due in Champions League. Terza doppietta per Cristiano al Barcellona, dopo quelle realizzate nell'ottobre 2012 (in Liga) e nel febbraio 2013 (in Copa del Rey).



Per la prima volta nella sua storia il Barcellona ha subito due gol nel corso dei primi 20 minuti di gioco in una gara casalinga di Champions League.



Weston McKennie è il quarto straniero più giovane di sempre a segnare con la Juventus in Champions League (a 22 anni, 102 giorni), dopo Paul Pogba, Marko Pjaca e Paulo Dybala.



Era dal 2006/07 che il Barcellona non chiudeva al primo posto un girone di Champions League.



Il Barcellona ha effettuato più tiri nello specchio della Juventus in questo incontro (7 v 4).



Lionel Messi è diventato in questo incontro il giocatore che ha effettuato più tiri nello specchio senza segnare (sette) in una gara di Champions League da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2003/04).



Gianluigi Buffon colleziona una presenza per la 17ª edizione differente di Champions League, solo tre giocatori ne contano di più (20 Casillas, 19 Giggs, 18 Cristiano Ronaldo). E' inoltre il secondo giocatore nella storia della Champions League a giocare un match con almeno 42 anni di età (dopo Marco Ballotta, che ne conta sei)".