Futuro Allegri: la situazione ad oggi

Cristiano Giuntoli ha in mano la Juventus. A confermarlo è stata la lettera agli azionisti di John Elkann . A ribadirlo, ieri sera, anche il salotto del Club di Sky Sport, compreso, che come sempre racconta nel dettaglio l'ambiente attorno a Massimiliano Allegri: " Non è stato chiamato da nessuno - dice -, e se non è stato chiamato per il rinnovo la sensazione è che non sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo".In effetti, tutto pare andare in quella direzione lì. Compresa la mancata presa di posizione dello Sport Director nel momento più delicato della stagione.Marzo è passato, aprile è arrivato ed è già a metà della sua corsa. La Juventus vuole ricostruire il modello virtuoso visto a, che ha portato uno scudetto in una piazza diversa e complicata. Anche per questo a Giuntoli sarà permesso di portare a Torino i suoi uomini, così da avere la squadra-mercato dei suoi desideri.Per quanto riguarda, le sensazioni, confermate dalle indiscrezioni piovute finora, vedono Max più orientato verso l'addio. La permanenza avrebbe oggi del clamoroso. E nonostante la riconoscenza per quanto fatto finora, tra proprietà e guida dirigenziale si respira la volontà di aria nuova.