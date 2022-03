In casa bianconera la buona notizia della vigilia di Juventus-Villarreal è stata certamente il recupero di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, oltre al ritorno di Bernardeschi che aveva saltato l'ultimo match di campionato per squalifica, ma che fisicamente è a disposizione a tutti gli effetti. Restano ai box Bonucci e Zakaria, così come Alex Sandro che dopo il rientro con la Sampdoria è nuovamente incappato in un problema fisico che lo terrà fuori dalla partita di oggi. I suddetti recuperi, però, non influiranno sulle scelte iniziali di Massimiliano Allegri.



LE SCELTE - Come riportato da Calciomercato.com, il dado sembra ormai tratto: sarà Alvaro Morata - che ha battuto la concorrenza di Kean - ad affiancare Dusan Vlahovic in attacco, mentre in difesa toccherà a De Ligt e Rugani, con Danilo. Panchina dunque sia per Dybala che Chiellini, mentre l'altro ballottaggio premia De Sciglio su Pellegrini. Se sugli uomini non sembrano esserci dubbi, resta da capire come Allegri li disporrà in campo: 3-5-2 o 4-4-2, due moduli che in ogni caso sono intercambiabili anche a partita in corso. A fare da pendolo sulla fascia destra agirà Cuadrado, a centrocampo ci saranno Arthur, Locatelli e Rabiot.



QUI VILLARREAL - Due i principali dubbi di Unai Emery, che recupera Raul Albiol: l'ex Napoli ci sarà dal primo minuto, da capire invece chi prevarrà tra Aurier-Foyth a destra e chi la spunterà sugli esterni offensivi (due tra Chukwueze, Trigueros e Yeremi Pino. Gerard Moreno sarà convocato, ma partirà dalla panchina.