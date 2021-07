Cristiano Ronaldo non ha dato segnali d'addio alla Juventus, ha detto il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini nel giorno della presentazione della dirigenza. L'ex braccio destro di Paratici smentisce tutte le possibili voci di un trasferimento di CR7 e anzi: "Appena terminerà il meritato riposo verrà aggregato alla squadra". La nuova Juve di Allegri quindi - ufficialmente - riparte anche dall'attaccante portoghese che nella scorsa stagione ha segnato 36 gol in 44 partite. CON RONALDO - Come cambia il mercato attaccanti con la permanenza di Ronaldo? Se Cristiano dovesse rimanere sono da escludere tutti i grandi nomi accostati alla Juve in questi giorni: da Gabriel Jesus a Kane; sarebbero investimenti troppo alti considerando i costi già elevati per CR7. Più probabile invece che si vada a cercare un attaccante a prezzi più contenuti magari trovando una formula vantaggiosa. Una prima punta per completare il reparto composto da Dybala, Morata e Ronaldo. Chi sarà?

