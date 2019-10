Juan Cuadrado è rimasto in campo per tutti i 90 minuti della partita amichevole tra Colombia e Cile, giocata a partire dalle ore 18 e conclusasi sullo 0-0, senza particolari emozioni. Il calciatore della Juventus non ha lasciato il segno e si è fatto ammonire a inizio ripresa. Non una grande prestazione, in un pareggio a reti bianche, per Cuadrado.