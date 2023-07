"Non si rincorre nessuno per elemosinare un’offerta, non si scende a compromessi pur di alleggerirsi in fretta dal peso di un esubero." Questo il diktat del direttore tecnico della Juve, Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferisce Tuttosport. Una filosofia che riguarda anche la situazione di Denis Zakaria, per cui per ora non c'è ancora l'accordo con il West Ham sulle cifre e la formula del trasferimento.