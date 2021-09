L'emergenza c'è, è chiara ed è lì da vedere per tutti, eppure Allegri non si scompone. Ieri, in conferenza, il tecnico ha detto: "Noi domani andiamo a Napoli, non è tanto difficile fare la formazione perché non ne ho tanti. Fortunatamente ci sono tre ragazzi - De Winter, Soulé, Miretti - che verranno con noi e se ci sarà bisogno saranno della partita. Ma questo non crei alibi, domani i giocatori che scenderanno in campo saranno in grado di fare un'ottima partita e cercheremo di fare risultato. Avremo una squadra tecnica, ci sono ragazzi che non hanno giocato o hanno giocato poco e domani avranno la possibilità di dimostrare che sono in buone condizioni. Abbiamo un mese bello, divertente". Divertirsi nelle difficoltà, senza scuse. Il mantra è chiaro e dove non basti c'è un'altra sicurezza: il gruppo.