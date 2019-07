Sembrava tutto fatto tra James Rodriguez ed il Napoli. L'attaccante colombiano era ad un passo dalla firma con il club azzurro. Ma, a sorpresa, nelle ultime settimane si è verificato un brusco rallentamento in questa trattativa. Colpa della mancata intesa tra De Laurentiis ed il Real Madrid, la società detentrice del cartellino del giocatore. Il Napoli vorrebbe limare 4 o 5 milioni di euro rispetto alla richiesta dei Blancos e far scalare il colpo al bilancio 2020/21. Così però rischiano di aprirsi scenari nuovi. E altri club potrebbero avere ancora la chance di far saltare il banco. La Juventus si era mostrata interessata al giocatore, pur senza avviare una vera e propria trattativa. Forse, l'occasione giusta per lanciarsi all'assalto potrebbe presentarsi nei prossimi giorni.