Nervoso, irascibile, lontano dai compagni. E' a secco da 3 gare con la Juve, ed è sempre più isolato con il futuro in bilico. Un Cristiano Ronaldo diverso si vede oggi dalle parti di Torino, perché non incide e non sorride. Sono 347 i minuti di digiuno, anomalia totale per lui. Lui che in campo è sempre nervoso, quasi rassegnato e meno combattivo del solito. E poi, scrive la Gazzetta, si è aggiunto il quasi disinteresse contro i viola, segnale preoccupante.



Come riporta la rosea, in campo non è il solito Ronaldo e fuori dal campo sembra sempre più lontano dalla Juventus. Lontano dai compagni, sempre più isolato. Negli ultimi tempi dopo l’eliminazione dalla Champions - si legge - questa tendenza si è semplicemente intensificata e il portoghese sta vivendo quasi da “separato in casa” con il suo club. I dubbi sul futuro sono sempre presenti e Ronaldo ha dato mandato al suo agente Mendes di esplorare idee per il mercato. Sarà partenza sicura in caso di mancata qualificazione in Champions, ma anche finendo fra i primi quattro non è certo di restare. La prima scelta era il Real, ma nulla da fare, e allora vale un altro ritorno, al Manchester United. Ma ci sono tanti conti da fare, per lui e per il club. Intanto, però, c'è una stagione da finire, perché aldilà di come finirà a lui non piace certo essere criticato. Anzi...