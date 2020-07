di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Una prestazione pessima ma un punto d'oro per la Juventus che esce dallo Stadium con un 2-2 che vale il +8 sulla Lazio con altrettante partite rimaste da giocare. Che sarebbe stata una serata complicata si è capito quasi subito. I bergamaschi hanno subito preso il pallino del gioco in mano, prima del gol di Zapata sono stati ben otto minuti senza far vedere palla alla Juventus. Letteralmente, i bianconeri non hanno toccato la sfera. Faranno discutere i due rigori dati ai bianconeri. Non tanto in quanto tali ma perché è la regola ad essere sbagliata. "Solo in Italia è così", ha dichiarato Gasperini al termine dell'incontro sottolineando però come, regole alla mano, i due penalty ci stessero. Durante la partita è sembrato meno rilassato rispetto alle parole post-gara, sia lui che Sarri.



PUBBLICO - Juve-Atalanta sembrava quasi una partita giocata col pubblico tanto era il rumore prodotto dalle due panchine. Tanti interventi duri, specialmente da parte dei bergamaschi che la gamba (giustamente) non l'hanno mai levata. L'immagine della verve atalantina è l'intervento di Zapata su De Ligt, lì dove fa più male. Ma non è stato l'unico e ogni volta la panchina della Juve è esplosa chiedendo al direttore di gara di tirare fuori qualche cartellino. Anche Agnelli nella ripresa si è alzato ed ha sbracciato dopo un duro intervento su Paulo Dybala. L'aria è stata tesa dall'inizio alla fine. Come non lo era mai stata, anche nelle partite a porte chiuse. Neanche contro l'Inter lo era tanto. Nel primo tempo, quando Giacomelli si è trovato sulla traiettoria della palla calciata da un calciatore dell'Atalanta, Gasperini gli ha urlato: "Fischiaaa" (come vuole la regola). Lui ci ha messo qualche secondo, ha fischiato ed ha fatto infuriare la panchina della Juve che però in questo caso aveva torto. Di certo non è stata una serata facile per il direttore di gara e non solo per i rigori. PRESTAZIONE - La Juve ha portato via un punto, in qualche modo, portandosi a +8 sulla Lazio e mantenendo le 9 lunghezze di distanza dall'Atalanta terza in classifica. La prestazione però è stata senza dubbio negativa. Solo Dybala, Ronaldo e parzialmente Higuain si sono salvati. A tratti sembrava Juve-Ajax della passata stagione con l'Atalanta palleggiatrice, veloce, sempre pronta a trovare l'uomo smarcato tra le linee. E quando perdeva il possesso ce n'erano sempre due davanti alla palla, pronti a riprenderla. Alla Juve non è mai riuscito. Anche in ripartenza i bianconeri si trovavano spesso fuori posizione. Oltre ai rigori gli uomini di Sarri hanno creato praticamente niente. Da salvare, nel nervosismo di stasera, c'è davvero solo il risultato.



