Il successo con lo Spezia non è risolutivo dei problemi che sta affrontando e nessuno all'interno del club la pensa così. Anzi, la Samp è già un altro test decisivo per capire se sta reagendo e il quale direzione andrà la Juventus. Anche perché le due successive saranno Chelsea in Champions e il derby contro il Torino.Come riporta Tuttosport, "Ma alla Continassa aspettano perché cinque partite sono davvero poche e, soprattutto, troppo diverse fra di loro per trarre delle conclusioni. Non c’è nessuna omogeneità nelle prestazioni e l’unica costante è l’incostanza all’interno della stessa partita". La Juve non è guarita, potrà essere sulla via giusta solo con un'altra vittoria, ma più convincente e magari senza prendere gol, interrompendo l'orribile striscia di 19 gare con almeno un gol incassato in Serie A.