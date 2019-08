L'incastro di mercato Juve-Inter-Lukaku entra nel vivo. Ora più che mai. Giovedì prossimo termina il mercato in Premier League e i prossimi giorni sono dunque decisivi per sciogliere i nodi sul futuro dell'attaccante belga. Prima ad un passo dai nerazzurri e ora vicinissimo alla Juventus che però attende la risposta definitiva di Paulo Dybala per chiudere lo scambio. L'argentino resta isolato nella sua casa al centro di Torino mentre rimbalzano indiscrezioni su un presunto rilancio dell'Inter per Lukaku; voci prontamente smentite dallo stesso club nerazzurro che però è chiaramente sempre interessato all'acquisto del centravanti dello United.



NERVI TESI - Intanto la certezza è che il rapporto tra Man United e Lukaku è ormai definitivamente compromesso. Come riporta il The Guardian, il club inglese ha chiesto all'attaccante di rimuovere il tweet di due giorni fa in cui mostrava i risultati di alcuni test fisici effettuati dalla squadra di Ole Gunner Solskjaer. Lukaku ha accettato la richiesta del club inglese cancellando il suo post sui social. Il suo futuro dipende anche dalla decisione di Dybala che resta in bilico tra Torino e Manchester. Tra meno di una settimana si saprà tutto. Questa è una delle poche certezze di questa pazza storia di mercato.