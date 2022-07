A Tuttosport,, storico preparatore anche della Juventus ai tempi di Capello, ha commentato così le parole di Nagelsmann sul tipo di lavoro svolto alla Juventus da parte di De Ligt."Non so come lavorino la Juve e De Ligt, però dopo le vacanze estive è possibile che un atleta come l’olandese, che ha una costituzione fisica massiccia, non si presenti in forma eccellente. Bisognerebbe estrapolare la critica dell’allenatore del Bayern da quella che è la metodologia italiana di allenamento"."Ottima, i preparatori atletici italiani sono esportati in tutto il mondo, sono considerati tra i migliori e tra i più vincenti. Qual è la squadra che ha conquistato l’ultima Champions? Il Real Madrid, che ha Ancelotti come allenatore e Pintus come preparatore. E lo stesso Pintus ha vinto la Champions anche quando in panchina c’era Zidane. Bertelli ha vinto la Premier con Conte al Chelsea, Carminati è da una vita allo Zenit. La scuola italiana è tra le più preparate. Mi sembra sbagliato fare delle critiche sulla base di un singolo giocatore"."Come viene giudicata? Una tortura. Basta ascoltare le interviste che rilasciano gli stranieri che arrivano per la prima volta in Italia: faticano a mantenere i ritmi della nostra preparazione estiva. Le immagini del Tottenham? Ha mantenuto la sua filosofia, anche se ha rivisitato alcuni concetti, aggiornandosi e riproponendoli in chiave innovativa. Nella preparazione non conta quanto si sta in campo, ma la qualità degli allenamenti. Per questo giudico le parole di Nagelsmann prive di significato"."Ricordo un ritiro in Austria con il Real Madrid. C’erano Beckham, Roberto Carlos, van Nistelrooy, Cannavaro. Soprattutto gli spagnoli, vale a dire Sergio Ramos, Raul, Salgado, Guti, mi dicevano che non avevano mai lavorato così tanto"."Bisogna ragionare come se si dovessero affrontare due tornei, il primo da agosto a novembre, il secondo da gennaio a fine maggio. Occorre portare la squadra subito in una condizione di brillantezza per il primo blocco di partite, 15 gare di campionato e sei di Champions, durante la sosta l’allenatore concederà un periodo di riposo e poi ricomincerà la preparazione con i classici micro cicli settimanali alla fine dei quali sarebbe importante organizzare amichevoli tra club o quadrangolari. La Federazione potrebbe dare una mano così da consentire alle squadre di mantenere il ritmo partita e conservare un livello fisico-atletico adeguato".