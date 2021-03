Una Juve ridimensionata. Ecco il quadro che fa il quotidiano di Napoli, il Mattino, che parla dell'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Porto. "Eliminazione che ridimensiona il progetto della Juventus - si legge sul giornale -. E' la cronaca di un fallimento inaspettato, che nemmeno un mostro come Ronaldo è riuscito ad esorcizzare, e rimette tutto in discussione". Tutto in discussione a partire dal futuro di diversi elementi della rosa bianconera, che dovranno capire come e se faranno parte di questo gruppo nel futuro prossimo. La vittori per 3-2 non cancella né delusione, né le ceneri del progetto sotto al tappeto.