Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani continua il caos legato ai calendari ma anche agli stipendi, come sottolinea il Corriere dello Sport che apre con un Cristiano Ronaldo decisamente contrariato: "Nelle tasche dei campioni. I club litigano sulla ripresa degli allenamenti e chiedono ai calciatori il taglio degli ingaggi".



Tuttosport apre col mercato e il faccione di Pogba sorridente in maglia bianconera con la coppa in mano: "Polpo gobbo" è il titolo. Spazio anche al Coronavirus: "Piemonte, l'antivirus" con un'intervista a Marchisio che oggi ha fatto un duro post sui suoi canali social contro chi esce di casa senza un motivo serio.