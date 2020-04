Lo stop al campionato e al calcio giocato a causa emergenza Coronavirus, sembra vedere una luce in fondo al tunnel. Non sembra così lontana ormai la fase 2 e la ripresa del calcio. Il Corriere dello Sport titola a proposito: 'Nelle mani di Conte'. C'è il primo sì al protocollo FIGC, ora tocca al Premier decidere. Gli scienziati sono divisi ma non c'è una vera chiusura. Oggi il dossier all'esame dei ministri, anche se sembra ormai certo l'ok agli allenamenti. Intanto il presidente della Lazio, Claudio Lotitto chiede ultimatum alle tv.



Il quotidiano sportivo piemontese Tuttosport titola: ​'Ronaldo: Io resto qui!' Cristiano Ronaldo giura fedeltà alla Juventus: altri due anni in bianconero. Dopo Buffon rinnova anche il capitano Chiellini: avanti fino al 2021 poi sarà dirigente della Juventus.