L'inviato di Sky Sport per la Roma Paolo Assogna, è convinto che in giallorosso ci sia un giocatore dal futuro già assicurato: "Mancini è il nuovo Chiellini. E' giovane, ma ha la capacità di marcare l'uomo con intensità e precisione. E' cresciuto moltissimo, in questa stagione ha giocato 18 partite su 21 in campionato perché rispetto agli altri difensori di Fonseca ha un livello d'attenzione, concentrazione e capacità di marcare l'uomo che ne fanno un giocatore insostituibile. In più so che Fonseca ha un debole per lui".