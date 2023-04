Aveva parlato tantalla vigilia di Juve-Bologna, come mai fatto prima. Una conferenza stampa durata oltre 30 minuti, in cui tra le tante cose dette, anche un'affermazione che ha fatto rumore. "Questo è il momento più difficile della stagione", e sicuramente, dopo il gol di Orsolini a inizio partita, il rigore sbagliato da Milik e le tante occasioni non sfruttate nel primo tempo, tutto faceva presagire a una serata che avrebbe complicato ancora di più tutto.Tanti errori di lucidità, sia sotto porta che in fase di possesso, per non parlare delle tante occasioni concesse al Bologna, ma Allegri può comunque uscire con una nota positiva. La squadra non lo ha mollato, nonostante le indiscrezioni sull'infortunio di Di Maria e i malumori di Vlahovic.Non ci sono stati questi due aspetti ma a tratti si è vista la miglior Juve di aprile (non che fosse un'impresa ardua).Nel momento della disperazione,decisivo subito nell'azione del pareggio, e a Soulé, che avrà sicuramente il rammarico per quel tiro spedito in tribuna ma che ha dato energia a una squadra che in quel momento sembrava non averla più. Non ha voluto rischiare nel finale, vedendo quanto il Bologna riuscisse ad essere pericolosa. Miretti al posto di Chiesa, dentro Vlahovic si, ma per Milik e Paredes preferito a Pogba perché dà più certezze di quanto possa darle adesso il francese.