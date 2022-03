Anche l'ex calciatore della Roma Sebino Nela, ha voluto commentare il futuro dell'attaccante bianconero Paulo Dybala. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Domenica Sportiva.



'Io ho sempre ragionato così, ovvero che nessuno è indispensabile. Al mondo ci sono tantissimi calciatori, molto bravi, dello stesso livello, di livello superiore, però la linea la deve dettare la società: se la società si può permettere di poter dare al calciatore, non so quale sia la richiesta, dieci milioni, benissimo, ok', altrimenti credo sia giusto separarsi'