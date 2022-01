L'ex Roma Sebino Nela, nel corso de Il Tribunale delle Romane, ha analizzato la sconfitta contro la Juventus: "La Roma è troppo altalenante, c’è instabilità anche all’interno della stessa partita. Contro la Juventus si è visto di tutto. Dominare i bianconeri sotto il piano del gioco quest’anno non è un fatto di grande rilevanza, lo fanno in molti contro questa Juve”.



Su Mourinho: "Ha ragione quando dice che manca personalità nella squadra: non ci sono giocatori che sanno prendere decisioni in campo. Sul 3-1 la partita deve finire, non si può prendere gol. C’è un’eccessiva fragilità mentale, alla prima difficoltà tutto si sfascia”.