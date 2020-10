di Andrea Menon, inviato a San Siro

Non c'è il pubblico, ma San Siro sì. Bello e imponente come sempre, anche se praticamente tutto vuoto. Un'emozione da vivere, una serata storica per il calcio femminile. Vedere gli spalti vuoti fa male, eppure l'atmosfera surreale che si vive qui non cambia il peso della partita. Per il movimento, per le ragazze, per le squadre. Importante per prendere la testa della classifica, ma anche per dare un segnale. L'emozione si sente nelle gambe, che si induriscono più del solito quando subentrano le difficoltà. Sciolte all'inizio, contratte alla fine. Ma si sa, San Siro può fare questo effetto. Vuoto, poi, riecheggia, maestoso. A tratti spaventoso.



C'è qualche urlo qua e là. Si sente Giuliani, forte e chiara mentre grida "Miaaa!", mentre chiama le marcature e mentre fa salire la sua linea difensiva. Si sentono distintamente anche Sembrant e Salvai, capitano per l'occasione, quasi un risarcimento del destino dopo quel brutto infortunio nella storica prima gara all'Allianz Stadium, in campo da protagonista a più di sette mesi dall'ultima volta. A metà c'è Pedersen a mettere ordine nelle due fasi, anche se il legame emotivo, di tempi e battiti lo detta Rosucci. Unisce "Ceci" e "Cri", riceva da una, innesca l'altra, e chiama, inesauribile nelle corse e nella voce. Davanti, invece, parlano meno, ma si muovono tanto. Girelli è prima al centro, poi sull'esterno sinistro, si sposta e cerca spazio, con Bonansea che corre alle sue spalle. Cernoia è delizia, ma le servono metri per accendersi, per puntare e svincolare il suo mancino dalla pressione e quando ci riesce fa male. La Juve un po' imposta, un po' gioca di rimessa, perché trovare spazi è difficile e anche il Milan vuole impostare. Il primo tempo è vivace, il secondo decisamente più bloccato. La sofferenza è tutta negli ultimi minuti, ma alla fine le bianconere non pagano dazio.



Resta la notte di emozione, forse non la più spettacolare, ma sicuramente una delle più belle mai vissute. Perché giocare qui è un sogno... realizzato. E così si spiega anche l'esultanza, più ricca e gioiosa di Guarino e delle ragazze. Un urlo con le braccia al cielo, per i tre punti sì, per la testa della classifica anche, ma soprattutto per questo calcio. Un anno e mezzo dopo la Premiere all'Allianz Stadium c'è San Siro, la Prima alla Scala. Il titolo era già scritto.