La Juventus affrontando il Verona può ritrovarsi davanti un suo ex giocatore, che ha vestito la maglia bianconera dal 2015 al 2018. Si tratta di Stefano Sturaro, passato nel mercato di gennaio dal Genoa al Verona. Proprio con la maglia genoana Sturaro, dopo aver lasciato la Vecchia Signora, le ha segnato ben due reti: una due anni fa e una nel girone di andata di questa stagione, entrambe in Genoa-Juve disputati a Marassi. Curiosamente, la Juventus è l'unica squadra a cui Sturaro ha segnato più di un gol in carriera.