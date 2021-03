Il Tottenham è pronto a rivoluzionare la squadra su scelta di Josè Mourinho. Tra i giocatori in uscita dagli Spurs c'è l'argentino Giovani Lo Celso che piace anche alla Juventus. Potrebbe essere lui quel centrocampista di qualità che tanto ha chiesto Pirlo per rinforzare la squadra. Paratici studia la situazione e il Tottenham aspetta di trovare il sostituto per metterlo sul mercato: nel mirino ci sono André Gomes dell'Everton e William Carvalho del Betis Siviglia.