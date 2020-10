Mercoledì sera Juventus e Barcellona si affronteranno all'Allianz Stadium per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, per poi reincontrarsi a dicembre per l'ultima giornata. Ma prossimamente la sfida tra queste due squadre si sposterà sul mercato. Così sostiene Tuttosport, che rivela come Juve e Barça siano pronte a darsi battaglia per Ryan Gravenberch.

FUCINA PREZIOSA - Guardare in casa Ajax sta diventando un must per chi vuole puntare sui giovani di maggior talento in Europa. Da lì la Juve ha preso De Ligt, da lì il Barça ha preso De Jong e Dest (quest'ultimo era finito anche sul taccuino di Paratici). E da lì potrebbe arrivare, sarà da vedere se a Torino o in Catalogna, il diciottenne Gravenberch. Un centrocampista tecnico ed elegante, paragonato a Paul Pogba, un nome sempre dolce per i palati bianconeri.

PRIMA DI TUTTI - Stiamo parlando di un recordman (anzi, vista l'età, recordboy): è il più giovane esordiente e il più giovane marcatore nella storia dell'Ajax. Un primato strappato a un certo Seedorf. Nel giro di due anni ha totalizzato oltre dieci presenze e ha messo a segno un assist ieri nel clamoroso 13-0 rifilato al Venlo. La scorsa stagione ha pure fatto due gol in campionato. Si dice spesso che a Pirlo manchi il Pirlo. Con Gravenberch potrebbe continuare a mancargli, ma potrebbe acquisire un Pogba. Mica poco.