Arturo Vidal in questi giorni è molto chiacchierato a causa della sua rottura col Barcellona e il suo possibile approdo all'Inter. A maggior ragione nelle ultime ore, dopo aver ammesso di essere felice se Pirlo dovesse chiamarlo alla Juventus. Oggi allora ricordiamo che esattamente 7 anni fa, sabato 31 agosto 2013, Vidal segnava la doppietta che spianava la strada contro la Lazio nella seconda giornata della Serie A 2013-2014. Klose accorciò le distanze, ma nel secondo tempo ci pensarono Vucinic e Tevez a regalare alla squadra di Conte (sarebbe stata la sua ultima annata in bianconero) un successo per 4-1.