Dopo esser stato ripreso dalle telecamere mentre gioiva e godeva davanti ai duetti di Higuain e Ronaldo in allenamento, Sarri contro il Tottenham ha schierato un po’ a sorpresa Mandzukic nel ruolo di centravanti. Una possibilità? Un ‘fammi vedere’? Una specie di tributo alla Juve di Allegri? Un po’ tutte queste cose, forse. Il risultato, in ogni caso, è stato pessimo: il croato si è estraniato dal gioco fin da subito, accentuando ancor di più la sua presunta incompatibilità con lo stile del nuovo tecnico. Si è come ritirato in una torre d’avorio, mentre giocava. Evidentemente Mario sapeva che il bello, Sarri, se l’era tenuto per il secondo tempo. Quando non sarebbe toccato a lui bensì al Pipita.Quella di Higuain infatti era una panchina poco credibile. Perché? Il ragionamento è semplice e dipende da CR7: se infatti il “primo tentativo” da parte di Sarri è quello di farlo partire nella sua “posizione tradizionale” (defilato a sinistra), allora gli servirà anche un centravanti, ma un centravanti diverso da Mandzukic. Vediamo perché.CR7 VUOLE FRASEGGIARE – Per comprendere meglio l’attuale (e forse provvisoria) necessità del Pipita, basta mettere a confronto il primo col secondo tempo di domenica. Prendiamo una situazione di gioco precisa. Sciabolata di Pjanic per Ronaldo, che controlla nella metà campo avversaria lungo la fascia sinistra. Giustamente De Sciglio va in sovrapposizione.Cristiano ha messo giù palla e ora alza la testa. Ecco, guardate il comportamento di Mandzukic. La scelta, il movimento. Guardate inoltre la distanza tra i tre componenti del reparto d’attacco. Tanta, troppa. Con chi duetta qui CR7? Con De Sciglio?IL PRIMO SARRISTISSIMO GOL - Nella ripresa (è l’azione del gol) capita più o meno la stessa circostanza sulla sinistra. Ma c’è un attore diverso in attacco, uno che sa cosa chiede Sarri. Il Pipita, a differenza di Mandzukic nel primo tempo, si avvicina in zona palla. Offre una linea di passaggio a CR7, che tuttavia lo ignora premiando invece la sovrapposizione di De Sciglio. Niente di male.A quel punto però c’è bisogno nuovamente di un riferimento avanzato, perché De Sciglio non si avventurerà certo nell’uno contro uno senza essere adeguatamente sostenuto e seguito. O per lo meno è assai improbabile, irrazionale. Così Higuain va a riprendersi la posizione di centravanti a ridosso della linea dei difensori avversari.E quando De Sciglio si ferma e, anziché crossare, torna da CR7, in quel momento Higuain si mostra incontro al portoghese un’altra volta, stavolta in diagonale, tra due linee molto schiacciate. I due centrocampisti avversari più vicini tuttavia schermano il passaggio in avanti di Ronaldo, che d’altra parte ha l’intelligenza di non forzare la giocata. E scarica su Pjanic. Al che il Pipita vede un varco più ampio e ci va dentro, staccandosi dalla difesa. Aggirato l’ostacolo.Fermiamoci a osservare un istante il posizionamento dei bianconeri, prima che il Pipita si inventi una giocata delle sue, di quelle che fanno gongolare Sarri. Il tridente ora è strettissimo, in più è in atto uno scaglionamento.Sulla richiesta di triangolazione di Pjanic, succede qualcosa di abbastanza singolare. La prima punta che dovrebbe fare da sponda, chiede a sua volta una sponda con un tocco di prima, dove sponde non ci sono. Higuain ha bisogno di compagni all’altezza, gente che parli la sua lingua e lo capisca.La sponda che non c’è non c’è soltanto perché sta arrivando: è un movimento. E Higuain con quel tocco è come se lo avesse mostrato al compagno. Bernardeschi (la sponda che non c’era) nel restituirgli il pallone si porta via il terzino costretto a seguirlo. In questo modo Higuain aggira il bordo della linea degli Spurs, dopo averlo manipolato in combinazione col compagno di reparto.L’INTESA È PER SEMPRE - Per non parlare del secondo gol, quello di CR7. Dopo un primo tempo di cross alti stile 2018/2019, ecco la prima rete di Cristiano nell’era Sarri. Trovo significativo che nasca da un cross basso. L’occupazione dell’area da parte dei due attaccanti non può che fare pensare ai tempi del Real, quando Gonzalo e il portoghese si dividevano gli spazi a occhi chiusi, segnando a raffica e in tutti i modi possibili e immaginabili. Non dimentichiamoci mai di quei bei tempi passati: lontani, sì, ma l’ intesa è per sempre.C’È UN PERÒ- La permanenza di Higuain tuttavia bloccherebbe tutti quei tentativi ipotetici a cui, implicitamente, Sarri pensa quando parla di “primo tentativo” riferendosi alla posizione di CR7. Evidentemente il Comandante sogna di andare oltre. Non si fermerà al parere del suo campione. Certo lo rispetterà e lo asseconderà finché sarà possibile. Ma saprà anche guardare oltre.Intanto domenica abbiamo già assistito a un primo accorgimento tattico abbastanza strano per Sarri. Nella ripresa la mezzala di quantità è stata schierata a sinistra, non a destra. Per conseguenza la mezzala più tecnica delle due (Rabiot) era distante da CR7. Un caso? O non ci troviamo forse ancora una volta di fronte a un espediente provvisorio, riciclato dal sistema di Allegri? Per coprire CR7 in fascia serviva lo sgobbone. Anche per ora, se gioca il Pipita.