C'era tanta curiosità sulla finale ditra. L'ultima finale della gestionel'occasione d'oro pere le scelte tattiche da parte di entrambi i tecnici. Se dalla parte bergamascapoteva contare su un ricambio per Scamacca, dalla parte dic'era da capire chi potesse sostituire in cabina di regia Manuel, squalificato. A sorpresa il livornese ha cambiato le carte in tavola. No adal primo minuto, sì a. Come è andata? Decisamente bene.. In stagione aveva collezionato prima della finale appena 283 minuti di gioco e solo in tre occasioni era partito dal primo minuto di gioco. Il tecnico aveva bisogno di un vero regista e così anziché affidarsi a(più quotato) si è fidato del centrocampista classe 2000. Non ha patito l'emozione, non gli sono tremate le gambe,si è posizionato tra le mezzalie ha fornito un'ottima prestazione, durata 62 minuti A differenza dei colleghi bianconeri, decisamente più propositivi,è rimasto più ancorato alla propria zona, agendo come schermo davanti alla difesa bianconera. Non ha giocato molti palloni in avanti (6), ma non era quello il suo primo compito, cosa che è stata svolta da(15,16). Il suo è stato un lavoro più di interdizione e non è un caso se tra i centrocampisti bianconeri è quello che ha recuperato più palloni, 7. Due in meno dell'orobico centrocampista(9). Una prestazione davvero ottima, fondamentale perché ha bloccato gli approvvigionamenti centrali per la fase offensiva dell'Atalanta.sulle transizioni in ripartenza della Juventus anziché come accompagnatore dell'attacco bergamasco. Messaggio per il mercato? Difficile diro, ma Nicolussi ha dimostrato di meritarsi un'altra chance.