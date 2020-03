Qual è la strategia su Romero? Lo racconta Goal.com. La Juve, in questo momento, sta valutando eventuali proposte. L'emergenza sta mettendo in ginocchio tutti, ma anche e soprattutto il calcio. Che cambia, nei modi, nei tempi, nel mercato. Come si farà, allora, per la prossima edizione delle compravendite di giocatori? Bene, ci saranno tanti scambi. Stile NBA. E Romero può tornare utilissimo in questa fase per la Juventus. Ci aveva provato anche il Leverkusen a gennaio, ed è dall'estero che arrivano le offerte più importanti. L'ex Belgrano, fissando una valutazione di base, può aiutare parecchio il mercato della Signora.