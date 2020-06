2







di Gianluca Minchiotti

La Juventus e i suoi tifosi sentono puzza di bruciato. Nel caso in cui, malauguratamente, il campionato dovesse di nuovo essere interrotto dopo la ripresa prevista fra due settimane, le soluzioni previste dalla Figc non fanno dormire sonni tranquilli al mondo bianconero. Nell’ambiente Juve si ripensa al passato, alle telefonate in cui vertici federali e arbitrali dicevano: "Nel dubbio, non si favorisca la Juve”, e si guarda alle prossime settimane con sospetto. I più maliziosi sostengono che se al momento di un eventuale altro stop del campionato (dopo la ripresa) al comando della classifica ci fosse la Juventus, la scelta sarebbe quella di far disputare i playoff (il piano B), mentre se in testa alla classifica ci fosse un’altra squadra, allora la Figc si dimenticherebbe dei playoff e non avrebbe problemi ad assegnare il titolo (il piano C). Detto che Agnelli ha fatto capire che mai accerterebbe uno scudetto a tavolino, e che la Lega di Serie A sembra avere fatto fronte comune contro playoff e algoritmo, alla Continassa pensano comunque giorno e notte a come vincere il prossimo scudetto sul campo. E su questo, Maurizio Sarri ha le idee chiare, e ha stilato una tabella, che vi sveliamo.



QUOTA SCUDETTO - L’allenatore della Juve guarda le classifiche degli ultimi otto anni, degli ultimo otto scudetti bianconeri, classifiche che lasciamo poco spazio ai dubbi, se si osservano le prime due posizioni:



2011-12: Juve 84, Milan 80

2012-13: Juve 87, Napoli 78

2013-14: Juve 102, Roma 85

2014-15: Juve 87, Roma 70

2015-16: Juve 91, Napoli 82

2016-17: Juve 91, Roma 87

2017-18: Juve 95, Napoli 91

2018-19: Juve 90, Napoli 79

Emerge un dato chiaro: la seconda in classifica solo in un caso ha superato quota 90 punti, ed era il Napoli di Sarri nel 2018, con 91 punti. Guardando l’attuale classifica (Juventus 63, Lazio 62, Inter 54 con una partita in meno rispetto alle rivali), e pensando alle peculiarità e alle difficoltà del calendario che sta per arrivare, con dodici giornate compresse in un mese e mezzo, al caldo, in casa Juve pensano che la quota scudetto possa essere fissata a quota 93 punti, un punteggio che mai negli ultimi anni la seconda classificata è riuscita a raggiungere. Ed erano stagioni ‘normali’…



