Dici Toro, dici vittoria negli ultimi minuti. Per i tifosi della Juve ormai è una piacevole abitudine, e dopo le prodezze di Pirlo e Cuadrado quest'anno è Bonucci a entrare nel club degli "eroi" da derby, al termine di una partita in cui il difensore bianconero - al pari di molti suoi compagni - era stato in verità bersagliato di critiche, specie durante il primo tempo. Ma il 2-1 finale smorza la rabbia, e su Twitter e Instagram quasi tutti i post dei sostenitori bianconeri rispecchiano soddisfazione; fra i più celebrati McKennie, al primo gol con la maglia della Juve, e Cuadrado, autore di due pregevoli assist.