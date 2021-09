“Abbiamo aspettato tanto ma ne è valsa la pena!”. Questo urlavano il 18 agosto i tifosi delladavanti il JMedical, all’arrivo di Manuel. Una sentenza che, oggi, trova riscontro nella realtà.. Vero, ci sono delle attenuanti e la prova del collettivo è stata un passo avanti rispetto alle prime due giornate. Nonostante ciò,. Se volessimo giocare a fare gli inguaribili ottimisti, però, potremmo riempire il proverbiale bicchiere mezzo pieno con. Illuminismo contro oscurantismo. Un faro di luce che penetra in una stanza senza finestra e la inonda di colori. Iniezione di fosforo in un reparto senza idee. Il centrocampista ex Sassuolo, ieri, ha dimostrato di poter far fare un salto di livello al centrocampo bianconero. Certo,, ma è comunque un passo in avanti. Verticalizzazioni veloci e precise, nonostante qualche piccola imprecisione in alcuni lanci lunghi. Grinta e fisico quando c’era da interrompere il ritmo e la costruzione degli avversari.. E allora mettiamo tutto questo nel bicchiere, nonostante rimanga sul fondo, coperto da tre quarti di amarezza, per la sconfitta contro il Napoli.