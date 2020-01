Lavori in corso per il centrocampo. La Juve monitora, osserva, prende Kulusevski. Però... però la priorità è tenere i migliori, e tra questi - nei pensieri di Sarri - c'è sicuramente Blaise Matuidi. Il francese, sempre titolare, è ormai un fedelissimo del nuovo tecnico: 20 presenze già accumulate, tutte di livello.



IL RINNOVO - Ecco perché la Juve pensa a prolungare il rapporto con il campione del mondo. I bianconeri hanno a disposizione un'opzione, stipulata nell’estate del 2017 (difatti il primo contratto firmato da Blaise) che consente unilateralmente di prolungare di un ulteriore anno l'accordo vigente. Questo quindi andrebbe ad estinguersi non più nel 2020 ma nel giugno 2021.



CIFRE - L’idea del club bianconero è quello di proporre al francese, campione del mondo nel 2018, un biennale da 3.5 milioni di euro. Blaise non ha mai manifestato la voglia di salutare, ma è chiaro che l'età avanzi. E che il tempo per un super contratto stringa in maniera inesorabile.