La Juventus vive oggi l'anniversario della conquista della seconda Coppa Italia nella propria storia. Questo il racconto a riguardo sul sito ufficiale bianconero:



"L’edizione 1942 vede nuovamente i bianconeri vestire i panni dei protagonisti. L’inizio è facile, goleada alla Pro Patria, ma già negli ottavi l’ostacolo è tosto: il Genoa cede di stretta misura (1-2) e nei quarti giocati a Torino ci vuole un vero assedio finale per avere ragione del Padova, nelle cui file gioca, come mezz’ala sinistra, Nereo Rocco. Il gol partita è di Banfi. In semifinale, l’avversario è il non irresistibile Modena, il 12 aprile, ancora a Torino. Si decide tutto nel primo tempo: segna Sentimenti III, raddoppia Bellini, mette in cassaforte il risultato un rigore di Foni. Nella ripresa, quarto centro a opera di Varglien II e punto della bandiera per il Modena con Barbon.



Siamo, per la seconda volta, in finale. La doppia sfida, avversario il Milan, è in programma il 21 e il 28 giugno. A San Siro, all'andata, si vede soprattutto il Milan, che con il vecchio ma sempre grande Meazza e il giovane Cappello incute quantomeno rispetto. La Juve oppone una retroguardia di gran classe (il solito trio Bodoira-Foni-Rava) e una mediana destinata a durare fino agli albori del decennio successivo: Depetrini-Parola-Locatelli.



Davanti, l’albanese Lustha e i giovani Sentimenti III e Bellini garantiscono velocità e potenza. Chiuso senza reti il primo tempo, la Juve improvvisamente sblocca il risultato con Bellini e resiste sin quasi al 90’ al forcing rossonero. Allo scadere, il gol di Cappello rimanda al ritorno l’esito della sfida. Il 28 giugno, alla presenza delle massime autorità civili, militari e sportive, la Juve conquista con pieno merito e senza patemi la sua seconda Coppa Italia liquidando il Milan con un secco 4-1. Primo tempo di netto dominio, concretizzato dai gol di Lustha e Sentimenti III. Ripresa senza problemi, con altre due reti (entrambe di Lustha) e il gol della bandiera milanista a opera del giovane Boffi".