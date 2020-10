"Alvaro Morata torna a festeggiare un compleanno con la maglia della Juventus. Lo spagnolo, tornato in bianconero lo scorso 22 settembre, compie oggi 28 anni, e spegne le candeline con la testa già al prossimo impegno: domenica, all'Allianz Stadium, arriva l'Hellas Verona".



Così la Juventus augura buon compleanno ad Alvaro Morata. Un focus che prosegue raccontando: "Il match con gli scaligeri, per lui, può essere speciale. Se scenderà in campo, infatti, sarà la prima gara all'Allianz Stadium dal suo ritorno, un vero e proprio ritorno a casa. L'occasione perfetta per farsi e farci un bellissimo regalo, dopo aver ricominciato alla grandissima il suo percorso con i nostri colori.



In gol contro il Crotone, poi la doppietta nella prima serata europea della stagione, per far ripartire nel modo migliore la Champions League e, intorno ai gol, tanto lavoro per la squadra, con e senza palla, con qualità e con grinta. Senza risparmiarsi mai.



Nei suoi sforzi, nei suoi movimenti offensivi, nei suoi gol, abbiamo rivisto l'Alvaro che è sempre rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri e che adesso festeggia nuovamente un compleanno a casa. In famiglia".



Tanti auguri, Alvaro!