ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lione-Juve: "E' una competizione particolare che dà grandissimi stimoli. Sono palcoscenici importanti, stadi belli e pieni con gente che tifa. Si gioca a calcio, il calcio europeo è più aperto e succedono tante cose. Noi vogliamo essere una squadra europea, stiamo cercando proprio quello. Il Lione? Questa competizione è difficile e quando subisci un gol in casa è più complicato, per quello Garcia che è un grandissimo allenatore ha scelto una formazione un po' più difensiva pur giocando in casa che ci potrebbe mettere in difficoltà. Poi magari se la vuole giocare in trasferta.Questi giocatori sono sempre più rari, danno velocità, scatto e fanno la differenza. Noi Juan lo stiamo utilizzando sempre perché è molto duttile.e sta dimostrando la maturità giusta'.