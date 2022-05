Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, parla poco prima della partita con l'Inter.



FORMAZIONE - "La migliore? Sì, può darsi. Il mister decide chi sta meglio, chi vede meglio, chi può giocare una finale che è diversa dalla partita di campionato. Scelta fatta su molti aspetti".



TORTA STAGIONE - "Sono d'accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions con tranquillità. Siamo contenti. Questo è il secondo traguardo, una finale, e siamo contenti. Ovviamente vogliamo tornare a vincere ed è chiaro". VLAHOVIC - "La verità sta nel mezzo, tra squadra e lui. E' partito molto bene, eravamo entusiasti. Ha fatto gol. Ovviamente non è solo il peso della maglia, è naturale stanchezza. A Firenze ha fatto tanto, tanti gol, qui poi i primi mesi... può essere stanchezza fisica, lui è presente. Per come si allena, è giusto che sia in campo. Ha tanta volontà e siamo contenti di lui".



CON DYBALA - "E' difficile dire dove si è arenata. Abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, dentro e fuori dal campo. Complessivamente, al 100%. Dire veramente dove è difficile. Le sue richieste erano altissime, è giusto, è forte. Non ce la sentivamo. E le strade si sono divise. Non vuol dire che non sia valido, il giocatore è molto forte".



CHIELLINI DIRIGENTE - "Assolutamente sì, ci stringeremmo. E' un'icona. Non italiana, ma mondiale. Va a lui la scelta. Cosa vorrà fare. Basta che sia felice, merita tutto il bene del mondo: siamo aperti a tutto e lasciamo decidere a lui".