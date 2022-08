Le parole di Pavela Dazn prima di- "Accelerare i tempi sarebbe sbagliato. Stiamo valutando, siamo vigili a quello che offre e non offre tanto. Dobbiamo valutare bene, vedendo oggi formazione e formazione stiamo valutando seriamente di entrare nel mercato".- "Può servirci? Sono d'accordo, stiamo guardando, è in uscita. Può giocare con Dusan, Kean e come esterno uno dei nomi che stiamo valutando".- "Normalità, non è un fastidio. Un disturbo sui giocatori sicuramente, i chiacchierati non sono tranquilli e devono giocare. Sulla testa dei giocatori influisce, finché il mercato non è chiuso può succedere tutto. Queste stagioni spezzate le ho vissute in Repubblica Ceca, sono due campionati, saremo fermi un mese e mezzo per il Mondiale".- "Seguiti in tournée abbiamo affrontato squadre importanti, abbiamo visto impronta di Max, chiede la solidità, il ritorno del DNA Juve, combattere con cuore e mettere qualità".- "Contento dell'acquisto. Finalmente un mancino che gioca a sinistra, ormai una cosa che si è persa".