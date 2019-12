Pavel Nedved parla in zona mista dopo il sorteggio di Champions League: "In Italia siamo arrivati al punto di criticare Cristiano Ronaldo o Gigi Buffon, dobbiamo andare piano perché questi giocatori sono fuoriclasse che escono quando la squadra ha bisogno. Quando c'è bisogno loro ci sono sempre, sono veri campioni".



Poi ha aggiunto: "Sorteggio meglio dell'anno scorso quando abbiamo preso l'Atletico. Pensavamo che con l'Ajax era andata meglio e invece era il contrario, dobbiamo essere prudenti e attenti, dobbiamo vedere tra due mesi come arriva la squadra e come staranno i giocatori, quello è molto importante. La Juve ha la Champions come obiettivo concreto, non è un'ossessione ma un obiettivo si. Siamo ambiziosi ma sappiamo che sono solo gli ottavi, se non arrivi in forma non passi il turno. Ci concentriamo sul Lione ma credo che non l'abbiamo neanche studiato perché eravamo convinti di andare in Inghilterra. Ci sono toccati i francesi, studieremo piano piano loro".